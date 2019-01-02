Ordu'da bağ evi hırsızları yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Gölcüğez Mahallesi'nde, H.E. ve Ş.K'nin bağ evlerinde yaşanan hırsızlıklara ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışma sonucunda, şüphelilerin S.T, S.T, Ş.T, E.B. ve E.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T, S.T. ve E.S. çıkardıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.B. ve Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

