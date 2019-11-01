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Ordu'da, barınakta tepki çeken görüntülere belediyeden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 21:01 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesindeki barınakta, yağış nedeniyle köpeklerin bacaklarına kadar su dolu alanda kaldığı görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesindeki barınakta, yağış nedeniyle köpeklerin bacaklarına kadar su dolu alanda kaldığı görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Barınaktaki hayvanlara iyi bakılmadığı iddiaları üzerine bölgede inceleme yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanlara karşı çok duyarlıyız. Bu tabloyu tersine çevirmek adına birer köpek sahipleneceğiz. Yapılacak çalışmalarda hayvan severlerimizle ortak hareket edeceğiz" dedi.
Ordu'da yağış etkili olurken, Ünye ilçesinde barınakta köpeklerin bulunduğu tel örgülü alanlar da su doldu. Barınaklardan birinde köpeklerin bacaklarına kadar dolan suyu gören bir kişi, bu durumu cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisini topladı. Barınaktaki hayvanlara iyi bakılmadığı iddiası sosyal medyada yayılınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, barınağa gidip, incelemelerde bulundu.
'HAYVAN SEVERLERLE ORTAK HAREKET EDECEĞİZ'
Tepki çeken görüntülere ilişkin açıklamada yapan Alp, "Sosyal medyadaki görüntüler hassasiyet ve duyarlılıkla çekilmiş görüntüler. Eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verildi. Ben bu noktada bizlere yol gösteren hayvan hakları savunucusu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanlara karşı çok duyarlıyız. Hayvan barınağı noktasında Ünye'de ihale aşamasında olduğumuz bir yer var. Talimatlar verildi. Havaların açmasıyla birlikte yağmurdan korunmalarını sağlayacak sundurmalar takılacak. Ayrıca bu tabloyu tersine çevirmek adına birer köpek sahipleneceğiz. Yapılacak çalışmalarda hayvan severlerimizle ortak hareket edeceğiz" dedi.

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