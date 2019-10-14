HABER

Ordu’da ’Barış Pınarı Harekatı’ paylaşımına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapan ve ’terör propagandası yaptığı’ iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya siteleri üzerinde yapılan sanal devriye çalışmaları kapsamında suç unsuru paylaşım ve yorum yaptığı tespit edilen Altınordu ilçesinde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu B.A.A.A.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapan ve ’terör propagandası yaptığı’ iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya siteleri üzerinde yapılan sanal devriye çalışmaları kapsamında suç unsuru paylaşım ve yorum yaptığı tespit edilen Altınordu ilçesinde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu B.A.A.A. isimli şahsa, terör örgütü propagandasını yapmak(PKK/KCK), Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından adli işlem yapıldı.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Boğulma tehlikesi atlatan Norveçli turist kurtarılamadıBoğulma tehlikesi atlatan Norveçli turist kurtarılamadı
Yayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar olduYayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.