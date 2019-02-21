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Ordu'da bariyere çarpan motosiklet alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:11 | Son Güncelleme

Kazada, yola savrulduktan sonra yanan motosikletten üzerine alevler sıçrayan sürücünün yanan kıyafetlerini vatandaşlar söndürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan ve kıyafetleri yanmaya başlayan sürücü ağır yaralandı.

Giresun'dan Samsun istikametine seyreden Akın Büber yönetimindeki 34 BU 6481 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Civil Köprüsü'nde bariyere çarptı.

Kazada Büber motosikletle yola savruldu. Yanan motosikletteki alevler Akın Büber'in üzerine de sıçradı.

Kazayı gören vatandaşlar Büber'in tutuşan kıyafetlerini kısa sürede söndürmeyi başarırken, bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Motosiklet ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağır yaralanan Büber, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Büber'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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1 yaralı Kaza ordu

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