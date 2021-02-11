HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da başı gövdesinden ayrılmış 2 günlük ölmüş bebek bulundu

Ordu’da başı gövdesinden ayrılmış 2 günlük ölmüş bebek bulundu

11.02.2021 17:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi çöp arıtma tesislerinde çalışan personel tarafından başı gövdesinden ayrılmış kız bebek bulundu.Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi’nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp arıtma tesislerine, Ünye ilçe merkezinden getirilen çöp kamyonundan düştüğü öğrenilen ve ilk bilgilere göre döküm esnasında kafası gövdesinden kopmuş kız bebek bulundu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi çöp arıtma tesislerinde çalışan personel tarafından başı gövdesinden ayrılmış kız bebek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi’nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp arıtma tesislerine, Ünye ilçe merkezinden getirilen çöp kamyonundan düştüğü öğrenilen ve ilk bilgilere göre döküm esnasında kafası gövdesinden kopmuş kız bebek bulundu. Bebeğin yaklaşık 2 günlük olduğu öğrenilirken, olay yerine çağrılan savcının ilk incelemesinin ardından bebeğin cesedi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"İlk incelemelerde 2 günlük olduğu tahmin ediliyor"
Savcının yapılan ilk incelemesinde yeni doğmuş bebeğin yaklaşık 2 günlük olduğu öğrenilirken, olayın yaşandığı bölgede incelemeler devam ediyor. Bebeğin kim ya da kimler tarafından çöp konteynerine bırakıldığı araştırılırken, yapılan otopsi sonrası ise bebeğin ne zaman öldüğü belirlenecek.
Polis ve savcılık olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı! Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!
Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresiDigitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi
1/

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

5 ilde sahte para transferi dolandırıcılığı! Dikkat çeken '17.00' detayı

Vatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayı

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarındaki gemide yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.