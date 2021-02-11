Ordu’da başı gövdesinden ayrılmış 2 günlük ölmüş bebek bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi çöp arıtma tesislerinde çalışan personel tarafından başı gövdesinden ayrılmış kız bebek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi’nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp arıtma tesislerine, Ünye ilçe merkezinden getirilen çöp kamyonundan düştüğü öğrenilen ve ilk bilgilere göre döküm esnasında kafası gövdesinden kopmuş kız bebek bulundu. Bebeğin yaklaşık 2 günlük olduğu öğrenilirken, olay yerine çağrılan savcının ilk incelemesinin ardından bebeğin cesedi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"İlk incelemelerde 2 günlük olduğu tahmin ediliyor"

Savcının yapılan ilk incelemesinde yeni doğmuş bebeğin yaklaşık 2 günlük olduğu öğrenilirken, olayın yaşandığı bölgede incelemeler devam ediyor. Bebeğin kim ya da kimler tarafından çöp konteynerine bırakıldığı araştırılırken, yapılan otopsi sonrası ise bebeğin ne zaman öldüğü belirlenecek.

Polis ve savcılık olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.

