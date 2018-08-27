Ordu'da bıçaklanan kişi öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi uğradığı bıçaklı saldırıda öldü.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Erol Çıtık, Tepealan Mahallesi Kırıkbozu mevkisinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Çıtık, ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çıtık, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

