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Ordu'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Ordu'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ordu'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan G.H. ile M.H, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine bıçaklarla saldırdı.

Kavgada yaralanan G.H. ile M.H, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.H. tedavisinin ardından gözaltına alındı, M.H'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri hastane çevresinde önlem aldı.

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bıçaklı kavga ordu yaralı

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