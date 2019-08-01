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Ordu’da bıçaklı kavga cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da bıçaklı kavga cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.İ. ile Serdar T. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada V.İ., Serdar T., B.G. ve S.E.’ye bıçakla saldırarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ordu Devlet Hastanesine götürdü. Olayda ağır yaralanan S.T., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan V.İ.’nin işlemleri sürüyor.

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