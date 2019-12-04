HABER

Ordu'da bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:18 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: - "Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacak ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır" - "Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik"

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacak ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." dedi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Rektör Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), ailesine başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacaklar ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine, her konuda böyle inanın kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde böyle cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini, ne diyelim ki buna cani. Ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun."

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), dün, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıManisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklamaBursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı ordu üniversite öğrencisi

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Trump'tan S-400 açıklaması

Trump'tan S-400 açıklaması

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı! Haber gece yarısı geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu yayımlandı!

Beklenen rapor açıklandı! Beyaz Saray topa tuttu!

Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye sayesinde güvende

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.