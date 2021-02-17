Ordu’da bir haftada 186 kişiye korona virüs cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde 186 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 8-14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişiye emre aykırı davranıştan, 4 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimliği bildirimi yapmamaktan, 3 kişiye yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 186 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari ceza uygulandı.

Ayrıcı değişik suçlardan aranması olan 46 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 28’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

