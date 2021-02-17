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  4. Ordu’da bir haftada 186 kişiye korona virüs cezası

Ordu’da bir haftada 186 kişiye korona virüs cezası

17.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Ordu’da son bir hafta içerisinde 186 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 8-14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişiye emre aykırı davranıştan, 4 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimliği bildirimi yapmamaktan, 3 kişiye yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 186 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari ceza uygulandı.Ayrıcı değişik suçlardan aranması olan 46 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 28’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da son bir hafta içerisinde 186 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 8-14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişiye emre aykırı davranıştan, 4 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimliği bildirimi yapmamaktan, 3 kişiye yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 186 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari ceza uygulandı.
Ayrıcı değişik suçlardan aranması olan 46 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 28’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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