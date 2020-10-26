Ordu’da bir haftada 24 kişiye maske cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 24 kişiye de korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan idari işlem yapıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 19-25 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 43 kadına fuhuş yapmaktan, 2 kişiye emre aykırı davranıştan, 3 kişi açıktan alkol tüketmekten, 8 kişiye sarhoşluktan, 3 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kimlik bildirimimi yapmamaktan, 4 kişiye yasadı bahis oyunu oynamaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurmasına dair kanuna muhalefetten, 24 kişiye de korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan idari işlem yapıldı.

Aynı denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

