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Ordu'da bir mahalle kayıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

ORDU'nun Gölköy ilçesinde son yıllarda heyelanların yaşandığı Sarıca Mahallesi'nde yağan karın erimesi ile yeniden toprak kayması meydana geldi.

Ordu'da bir mahalle kayıyor

Ahmet BAYRAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Gölköy ilçesinde son yıllarda heyelanların yaşandığı Sarıca Mahallesi'nde yağan karın erimesi ile yeniden toprak kayması meydana geldi. Tarım arazilerinde ve yollarda yarıkların oluştuğu mahallede, evler heyelan riski ile karşı karşıya kaldı, yüksek gerilim hattı direklerinde yıkılma tehlikesi oluştu.
Gölköy ilçesinin Sarı Mahallesi'nde yağan karın erimesi ile birlikte toprak kayması meydana geldi. Son yıllarda heyelanların yaşandığı mahallede, Boşnotepe mevkiinde tarım arazileri ve yollarda yarıklar oluştu, yaklaşık 65 ev, heyelan riski ile karşı karşıya kaldı. Yüksek gerilim hattı direkleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelirken, bazı evlere giden yollar da kapandı. Yolun kapanması sonucu Cemal Ataş'a ait otomobil evinin önünde mahsur kaldı.
Evlerinde korku içerisinde yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik inceleme başlattı.
'EVLERİMİZ YIKILMA RİSKİ TAŞIYOR'
Heyelan nedeniyle evinin risk altında olduğunu anlatan Cemal Ataş,''Toprak büyük bir gürültü ile kaydı. Toprak, tsunami gibi etki yaptı. Evlerimiz yıkılma tehlikesi altında. Yolda ulaşıma imkan vermediği için aracım evimin önünde mahsur kaldı. 2 yüksek gerilim direği de heyelanlı bölgede bulunuyor. Bu iki direk ağaçlara bağlanarak önlem almaya çalışıldı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda her gün toprak daha fazla kayıyor. Bir an önce sesimizin duyularak önlem almasını bekliyoruz. Her gün korku içerisinde yaşamaktan yorulduk" dedi.
'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Can güvenliklerini olmadığını söyleyen Saniye Ataş ise "Direklerin buradan kalkmasını istiyoruz. Can güvenliğimizi bitirdiler. Evimizde kalamaz hale geldik. Bizim burada güvenliğimiz kalmadı. Evde elektrik telleri kopacak diye uyku uyuyamıyoruz. Benim kulaklarım duymuyor, teller kopsa habersiz gideceğim. Korkumdan komşularımda yatıyorum, sabah erken saatte belime kadar gelen karda evime geliyorum" diye konuştu.
Asiye Ataş da "Evimizde korku ile yaşıyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Elektrik telleri bizi çok riske atıyor. Yaşamımızı etkiliyor. Direkler yıkılacak diye korkuyoruz" diyerek önlem alınmasını istedi.

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