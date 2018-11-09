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Ordu'da bir milyon turist hedefine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: - "Yerli turist sayısında yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu oldu ve bir milyon turist hedefine doğru şu anda hızla gidiyoruz"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte turizm alanında çok ciddi bir atak gerçekleştirildiğini ve yabancı turist sayısında yaklaşık yüzde 55'lik artış meydana geldiğini belirterek, "Yerli turist sayısında yine yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu oldu ve bir milyon turist hedefine doğru şu anda hızla gidiyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunca (TGK) Ordu'da düzenlenen 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı için kente gelen TGK Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerini, Valilik Toplantı Salonu'nda ağırladı.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gazeteciler cemiyeti başkanlarına Ordu'yu anlatan Yavuz, "Ordu, gerçekten türkülere, şiirlere konu olmuş güzelliklere sahip bir ildir. Henüz el değmemiş, yeni gelişen, büyüyen, hem sanayi hem şehirleşme hem de turizm anlamında ciddi hamleler yapan bir şehir. Karadeniz Bölgesi'nde önümüzdeki 10'lu yıllar içerisinde yıldızı en fazla parlayacak bir şehir. Dolayısıyla biz bu şehrin geleceğine gerçekten çok inanıyoruz." diye konuştu.

Kentte bu yıl itibarıyla turizmde çok ciddi bir atak gerçekleştirildiğini ve yabancı turist sayısında yaklaşık yüzde 55 civarında artış meydana geldiğini belirten Yavuz, "Yerli turist sayısında yine yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu oldu ve bir milyon turist hedefine doğru şu anda hızla gidiyoruz. Geçen yıl bu rakamları söylediğimizde, birçok insan hayalci bulmuştu. Orta Doğu kökenli turistler bölgeye çok alıştı ve çok ciddi bir harcama yapıyor. Dolayısıyla bölge ekonomisinde ciddi bir hareketlilik var." ifadelerini kullandı.

- "Basın, vazgeçilmez bir güç"

Yavuz, basının, demokratik, açık, katılımcı, çoğulcu toplumlarda vazgeçilmez bir güç olduğunu vurgulayarak, bu sektörün kendi içinde bazı sorunları ve sıkıntıları olduğunu söyledi.

TGK Başkanı Kolaylı ise konfederasyonun temellerinin Ordu'da atıldığını dile getirerek, kentin konfederasyon için çok özel anlamı olduğunu aktardı.

Kolaylı, toplantının Ordu'da yapılmasına destek veren ve katkıda bulunan Vali Yavuz'a da teşekkür etti.

Sektörün sorunlarına değinen Kolaylı, "En büyük sorunlarımızdan biri yasamız yok. Gazetelerimiz dolar endeksli basılıyor, bu nedenle ciddi derecede mali sorunlarımız var. Bunları yarın masaya yatırarak konuşacağız ve toplantı sonunda da bir sonuç bildirgesi yayınlayacağız." dedi.

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ordu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Vali Seddar Yavuz

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