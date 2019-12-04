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Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİ Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)

BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİ
Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüyü, restoran işletmecilerinin sosyal medya hesaplarından, "Güzel Ceren bize zarif dansı ile renk ve güzellik kattı, teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştığı görüldü. Görüntüde Ceren'in gösterisini davetliler ilgiyle izliyor.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)

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