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Ordu'da Ceren Özdemir cinayetinin şüphelisi suçunu itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği: - "Gözaltına alınan zanlı, yapılan sorgulamada suçunu itiraf etmiştir"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Salı günü Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahsın, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ö.A. isimli şüphelinin, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı, gözaltına alınan zanlının yapılan sorgulamada da suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

Şüpheli Ö.A'nın 01 Aralık 2019'da cezaevinden firar ettiği ve arandığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın, çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

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Ceren Özdemir cinayet ordu

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