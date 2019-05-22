Ordu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, maddi hasara yol açtı.

Ordu’nun Kumru ve Korgan ilçelerinde sağanak sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle meyve ağaçlarında, evlerin çatılarında, araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde doluya birden yakalanan vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, bazı vatandaşlar da hafif şekilde yaralandı. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta da hasar olduğu belirlendi.

