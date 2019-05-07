Ordu'da cezaevi firarileri yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üç cezaevi firarisi, kiraladıkları araçta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ünye Cezaevinden kaçtığı öğrenilen Hamza A, Bülent Ç. ve Oğuzhan A'nın ilçedeki bir yakıt istasyonunda bulundukları ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler, düzenledikleri operasyonda üç zanlıyı istasyonda kiraladıkları araçta yakaladı.

Cezaevi firarileri, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

