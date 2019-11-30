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Ordu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:06 | Son Güncelleme

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, Durmuş E., tartıştığı Muhammet (21) ve kardeşi Hamza Bayraktar'a (20) tabanca ile ateş etti. Muhammet hayatını kaybederken, Hamza Bayraktar ise tedaviye alındı.

Ahmet BAYRAK/MESUDİYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Gölköy ilçesinde, Durmuş E., tartıştığı Muhammet (21) ve kardeşi Hamza Bayraktar'a (20) tabanca ile ateş etti. Muhammet hayatını kaybederken, Hamza Bayraktar ise tedaviye alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş E. ile Muhammet ve kardeşi Hamza Bayraktar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Durmuş E., tabanca ile Muhammet ve Hamza Bayraktar'a ateş etti. İki kardeş, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan kaçarken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Bayraktar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Hamza Bayraktar'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra jandarma ekipleri Durmuş E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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