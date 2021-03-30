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Ordu’da çıkan yangında iki bina küle döndü

30.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan yangın büyüyerek, yanında bulunan düğün salonuna sıçradı.

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Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan yangın büyüyerek, yanında bulunan düğün salonuna sıçradı. İtfaiye ekipleri yanığını kontrol altına almaya çalışıyor.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir mobilya üretim atölyesinde sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. kısa sürede büyüyerek, yan tarafında bulunan düğün salonuna da sıçrayan yangın, iki binanın da yanmasına neden oldu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçleri ise bölgede geniş çaplı önlem aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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