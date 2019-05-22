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Ordu'da çilek hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

ORDU'da fındıga alternatif olarak yetiştirilen çilek hasadına başlandı.

Ordu'da çilek hasadına başlandı

Haluk ŞENTÜRK/ ORDU, (DHA)- ORDU'da fındıga alternatif olarak yetiştirilen çilek hasadına başlandı. Bahçelere gelenler kendi topladıkları çilekleri satın alabiliyor.
Ordu'da fındık üretiminin yanında ek gelir olarak üretilen çilekte, sezonun ilk hasadı başladı. .
Altınorrdu ilçesinde 6 yıldır çilek üretimi yapan çiftçi Selçuk Şahin, bir zamanlar mısır tarlası olan arazide çilek üretiklerini söyledi. Şahin, "2014 yılında 10 dönüm ile başladığımız işte şu anda 50 dönüm alanda çilek üretiyoruz. Önümüzdeki günlerde üretim biraz daha artacak kısmet olursa. Ürün araziye uyum sağladığından bugüne kadar da her yıl biraz daha eklenerek bugünkü haline getirdik. Yıllık bir miktar üretim yapıyoruz, bu üretimimizi de Sinop ile Hopa arasında dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.
Bahçede gün boyu çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Tukez Dokgöz, "Bugün sipariş olan çilekleri topladık, çileğin içindeki yabani otları temizliyoruz. Eve katkıda bulunmak için boş durmuyoruz, arkadaşlarla birlikte geliyoruz, çocuklarımız okuyor onlara destek olmak için çalışıyoruz. Kadınların işi çalışmak" ifadelerinde bulundu.
Müşterilere diledikleri gibi çilek toplama imkanı sağladıklarını da ifade eden Şahin, "Burada toptan satışın yanı sıra perakende satış da gerçekleştiriyoruz. Ürün tam anlamıyla olgunlaştığı zaman, hijyen kuralları çerçevesinde özel bir alan oluşturuyor, müşterilerimizin de bu zevke varmaları için ürünü kendilerinin toplamasına olanak sağlıyoruz " diye konuştu.

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Ordu'da çilek hasadına başlandıOrdu'da çilek hasadına başlandıOrdu'da çilek hasadına başlandıOrdu'da çilek hasadına başlandı

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