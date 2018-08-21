Ordu'da çocuk havaya açılan ateş sonucu yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde havaya açılan ateş sırasında kurşunun isabet ettiği 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üçpınar Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi.
Bu sırada İstanbul'dan ailesiyle yakınlarına bayram ziyaretine gelen 12 yaşındaki Esra S, mahalledeki bayramlaşma esnasında merminin sağ omzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Esra S, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Havaya ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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