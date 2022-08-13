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  4. Ordu'da çöplüğün lavanta tarlasına dönüştürüldüğü alanda hasat yapıldı

Ordu'da çöplüğün lavanta tarlasına dönüştürüldüğü alanda hasat yapıldı

13.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da çöplüğün lavanta tarlasına dönüştürüldüğü alanda hasat yapıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan lavanta tarlasında hasat gerçekleştirildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in girişimleriyle daha önce vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Durugöl Mahallesi'ndeki 17 dönümlük arazi için bir yıl önce çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında arazi üzerine lavanta tarlası kuruldu. Yeni cazibe merkezine dönüşen alanda, ikinci lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Başkan Tören, gazetecilere, bu uygulamalarla yeşil ekonominin adımlarını attıklarını söyledi.

Lavanta tarlasının, bir turizm kenti hedefiyle ilerleyen Ordu ve Altınordu'nun turizm çeşitliliğini artıracağını vurgulayan Tören, "Burası, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanlarımızı kendisine çekecek. Lavanta tarlası doğal bir stüdyo görüntüsüyle de manzara ve doğa fotoğrafçılarının yanında yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı olacak." diye konuştu.

Tören, lavanta yetiştiriciliğini gelecek yıllarda şehir merkezinde ve kırsalda yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Lavanta bahçemiz görsel güzelliği yanında çevre düzenlemesi ve estetiği ile şehrimizin turizm cazibe ve çekim merkezlerinden biri olacak inşallah." dedi.

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Ordu hasat

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