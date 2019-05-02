Ordu'da çöpte bebek cesedi bulunması

Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde erkek bebek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisinde dün bulunan bebek cesedine ilişkin soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü söyledi.

Erduğan, 7-8 aylık doğduğu tahmin edilen erkek bebeği çöpe atanların tespitine ilişkin cinayet bürodan iki özel ekip kurulduğunu belirterek, "Bu ekibimiz başta güvenlik kameraları, iş yeri kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Ekibimiz dünden bu yana konunun hassasiyetle üzerinde duruyor." dedi.

Özel ekibin çalışmasını hastane, eczane ve aile hekimliklerinde de sürdüğünü kaydeden Erduğan, "Olayın aydınlatılması noktasında kurulan iki özel ekibimiz titiz bir çalışma yürütüyor. İnşallah en kısa sürede sonuç alırız." diye konuştu.

