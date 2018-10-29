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Ordu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

ORDU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Ordu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Mustafa KIRLAK- Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Seddar Yavuz'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından kutlama programı Ordu Lisesi karşısındaki tören alanında devam etti. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Vali Yavuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin bağrından çıkmış ve işgale, uşaklığa hayır demiş, milleti arkasına alarak işgalci kuvvetleri bu ülkeden kovmuş ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmuştur. Bu vesile ile devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, Allah onlardan razı olsun. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, dünyadaki bütün devletlerle yarışabilecek noktaya ulaşmış, bilimde, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmıştır" dedi.
Tören 'Cumhuriyet' konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Ardından vosvos otomobillerin, motosikletlerin, bisikletlilerin ve off-road araçlarının katılımıyla kortej geçişi yapıldı. Kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıOrdu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıOrdu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıOrdu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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