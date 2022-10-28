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Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

28.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen törenle başladı.Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü, Ordu’da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı.

Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Ordu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen törenle başladı.
Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü, Ordu’da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı.

Kutlamalar çerçevesinde Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Düzenlenen törene Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Baro Başkanı Sibel Torun, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları İsa Hitaloğlu ile Ahmet Akyurt, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

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