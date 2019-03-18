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Ordu’da damat dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gököy ilçesinde tartıştığı kayınpederini tüfekle öldüren ve cesedi de ormanlık alana atan damat, babası tarafından jandarmaya teslime edildi.Olay, dün akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da damat dehşeti

Ordu’nun Gököy ilçesinde tartıştığı kayınpederini tüfekle öldüren ve cesedi de ormanlık alana atan damat, babası tarafından jandarmaya teslime edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölköy ilçesinde tartıştığı kayınpederi Yılmaz Damar’ı (47) tüfekle vurarak öldüren damat Özkan Ö. cesedi de ormanlık alana attı. Olayın yaşandığı gecenin sabahı durumu babası N.Ö.’ye anlatan damat, babası tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Cinayeti itiraf eden damat Özkan Ö., cesedi attığı alanı da ekiplere gösterdi.

Ekmek fırını işlettiği öğrenilen ve ormanlık alanda bulunan Yılmaz Damar’ın cesedi, otopsi yapılmak için Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

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