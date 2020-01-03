HABER
  4. Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

ORDU'da, 7 Ağustos 2018'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı sel baskınının ardından yıkım kararı verilen dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımına başladı.  Ordu’nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos 2018'de meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'da, 7 Ağustos 2018'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı sel baskınının ardından yıkım kararı verilen dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımına başladı.
Ordu’nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos 2018'de meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın meydana geldiği selde, 18 ev de boşaltıldı. 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık selden zarar görürken 165 milyon TL’lik maddi zarar oluştu.
Ünye ilçesindeki Cevizdere Irmağı yatağına inşa edilen 4 katlı fabrika binası için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Arsasıyla birlikte kamulaştırılan ve Hazine adına kayıt altına alınan 4 katlı betonarme binanın yıkımına karar verildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bugün binanın yıkımına başladı. Yıkım sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alındı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştıMerak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı
“Kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi cinayetleri azalacaktır”“Kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi cinayetleri azalacaktır”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

Hepsi dilencinin üzerinden çıktı

Son dakika: Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık hakkında yeni gelişme

Sadece 45 saniye sürdü! Çevrelerinden onlarca kişi geçti ama...

Çevrelerinden onlarca kişi geçti ama...

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.