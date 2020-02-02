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Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

ORDU'da 2 yıl önce meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı sel baskınının ardından Ünye ilçesinde kamulaştırılıp, yıkımına başlanan, dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkım çalışmaları tamamlandı.

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'da 2 yıl önce meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı sel baskınının ardından Ünye ilçesinde kamulaştırılıp, yıkımına başlanan, dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkım çalışmaları tamamlandı. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, dere yataklarının imara açılmaması yönünde çalışma başlattıklarını belirterek, imar planlamalarının da artık buna göre yapılacağını söyledi.
Ordu'nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos 2018'de sel meydana gelirken 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. 9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın olduğu bölgede, 18 ev de boşaltıldı. 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık, selden zarar görürken, 165 milyon TL'lik zarar oluştu. Ünye ilçesindeki Cevizdere Irmağı yatağına inşa edilen 4 katlı fabrika binası için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca harekete geçildi. Arsasıyla birlikte kamulaştırılan ve Hazine adına kayıt altına alınan, 4 katlı betonarme binanın yıkımına karar verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak 2020'de binanın yıkımına başladı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmaların ardından 4 katlı fabrika inşaatının yıkım çalışmaları tamamlandı.
'DERE YATAKLARI İMARA AÇILMAYACAK'
Yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, dere yatağında bulunan fabrika inşaatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunduğunu belirterek, "Yıkım için ilk olarak binanın kamulaştırılması yapıldı ardından yıkım çalışmasına geçildi. 3 Ocak'ta başlayan yıkım çalışmaları, yaklaşık 1 ay sürdü. Hükümetimiz, dere yataklarında bulunan yapılaşmaya karşı önlemler alıyor. Bu kapsamda biz de belediye olarak dere yataklarının imara açılmaması yönünde çalışma başlattık. İmar planlamalarımızı yaparken, buna göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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