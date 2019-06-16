Ordu'da derede balık ölümleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Curi Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

Alınan bilgiye

göre, ilçenin Sahilköy Mahallesi'ndeki Curi Deresi'nde balık ölümleri

yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar

üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden balık ve su

numunesi aldı.

Ekipler,

alınan balık numunelerini Veteriner Kontrol Merkez Araştırma

Enstitüsüne, su numunelerini ise Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.

İlçede 2014 ile

2015 yıllarında Tabakhane Deresi'nde, 2016'da ise Söğütlü Deresi'nde yaz

aylarında çok sayıda balık ölümü yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde balık

ölümlerinin anlık deşarj, derede suyun durgunluğu ve sudaki oksijen

yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti.

