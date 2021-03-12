HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da dev dalgalar karayoluna ulaştı

Ordu’da dev dalgalar karayoluna ulaştı

12.03.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde boyu 3-4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı.Karadeniz’de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde boyu 3-4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı.
Karadeniz’de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, Ordu-Samsun karayolu, sahil caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.
Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 kişi açığa alındıBatman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 kişi açığa alındı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Diyanet'ten fitre açıklaması! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla ilgili açıklama!

Sarkisyan kimdir? Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Armen Sarkisyan kimdir?

Aydın'da şaşkına çeviren olay! 1 hafta içinde 2 büyük ikramiye kazandırdı

Aydın'da şaşkına çeviren olay!

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 kişi açığa alındı

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi paylaştı

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.