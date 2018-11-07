Ordu'da doğal mendereslerin ortasından geçen yol kaldırılacak

Ordu'nun bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki, doğal mendereslerin ortasından geçen yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yol kaldırılacak.
Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin ilgi gösterdiği Perşembe Yaylası'nın, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 900 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.
Son yıllarda yaptıkları çalışmalar neticesinde, Perşembe Yaylası'nı tüm dünyaya tanıtmayı başardıklarını ifade eden Gündoğar, "Yaylamızı 2009 yılında ortalama 200 bin kişi ziyaret etmişken, bu yılın 10 ayında 900 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak." dedi.
Gündoğar, yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de turlarla Perşembe Yaylası'na geldiklerini belirterek, beş yıl içerisinde yaylaya 1,5 milyon ziyaretçinin gelmesini planladıklarını kaydetti.
Perşembe Yaylası'nın, son yıllarda oldukça gündeme geldiğini ancak Türkiye'de eşi olmayan doğa harikası menderesleri ortadan ikiye bölen yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolun, doğal görüntüyü bozduğunu vurgulayan Gündoğar, şöyle konuştu:
"Doğaseverler ve doğa fotoğrafçıları ile turizmcilerden gelen yoğun talep ile mevcut yolu iptal edip mendereslerin görüntüsünü yıllar öncesi haline getireceğiz. Geçen yıl yer üstünde açıktan giden elektrik hatlarını yer altına almıştık. 2019 yılının baharında ilk işimiz mendereslerdeki bu çalışmayı yapmak olacaktır."
Gündoğar, mendereslerden uzak, farklı bir bölgeden, doğal görüntüyü bozmayacak şekilde yeni yol yapılacağını da sözlerine ekledi.
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