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Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çalışma esnasında doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.Olay, ilçeye bağlı Akçatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çalışma esnasında doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Akçatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede patlayan su borusunu tamir etmeye çalışan OSKİ ekipleri, iş makinesi ile çalıştıkları esnada yer altından geçen doğalgaz borusu delindi. Yayılan gazın alev almasının ardından patlama meydana geldi. Çıkan yangında, evinin iskelesinde oturan Necat Pala (78) ile eşi Ayşe (74) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılırken, bölgeye 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ve AKSA doğal gaz ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürülürken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Bir evde de maddi hasarın oluştuğu bölgede ekiplerin çalışması sürerken, jandarma konuyla alakalı tahkikat başlattı.

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı
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