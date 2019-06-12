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Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

ORDU’nun yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu, fındık ağaçları ile ev ve araçlarda hasara neden oldu.

Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi

Nedim KOVAN/Mustafa KIRLAK/ ORDU,(DHA)- ORDU’nun yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu, fındık ağaçları ile ev ve araçlarda hasara neden oldu.
Ordu’nun Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinde bugün sağanakla birlikte dolu yağdı. Sağanak ve dolu, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle fındık ağaçları ile evlerin çatıları ve araçlarda hasar oluştu. Yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler, araçlarının üzerine branda çekerek, önlem aldı.
Gürgentepe Kaymakamlığı, zarara uğrayan vatandaşlardan, zararlarını fotoğraflayarak, dilekçeyle kendilerine müracaat etmelerini istedi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgedeki yağışların 2 gün daha etkili olacağı uyarısında bulunarak, “Yüksek ilçelerimizde dolu yağışı sonucunda fındık mahsullerinde önemli ölçüde zarar oluşmuştur. Tüm çiftçi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunarım” dedi.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdiOrdu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi

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