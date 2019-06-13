Ordu'da dolu hasarının tespiti sürüyor

Nedim KOVAN/ORDU,(DHA) - ORDU'da hayatı felç eden dolu yağışı fındığı da vurdu. 9 kişinin yaralanmasına neden olan afet sonrası kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.

Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle 9 kişi yaralanırken onlarca evin çatısı ve araç da hasar gördü. Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındığa da zarar verdi. Dolunun etkili olduğu ilçelerde kaymakamlıkları tarafından kriz merkezi oluşturuldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kurulan hasar tespit komisyonu ekipleri bugün çalışmalara başladı.

'ZARARIN BOYUTU BÜYÜK GÖRÜNÜYOR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, geçen ay da dolu nedeniyle fındığın olumsuz yönde etkilendiğini hatırlatarak, "Sağanak yağmurla birlikte son yağan dolu özellikle Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerimizde etkili oldu. Doluyla birlikte bir çok ilçemizdeki sağanak fındığı döktü. Bu bölgelerde oluşturulan hasar tespit ekipleri çalışmalarını yapıyor. Zararın boyutu büyük görünüyor. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan kentte sağanak yağmur ve dolunun 2 gün daha devam edeceği uyarısı üzerine vatandaşlar, halı ve battaniye ile araçlarının üzerine örterek önlem aldı.

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