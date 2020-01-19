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  4. Ordu'da düzenlenen festivalde 1,5 ton hamsi dağıtıldı

Ordu'da düzenlenen festivalde 1,5 ton hamsi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Ordu'da düzenlenen festivalde 1,5 ton hamsi dağıtıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 1,5 ton hamsi dağıtıldı.

Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bu yıl ikincisini organize ettiği hamsi festivaline vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yokuşdibi Mahallesi meydanında düzenlenen festivalde katılımcılar, yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları gezerek, Karadeniz müzikleri eşliğinde oyunlar oynadı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, başarılı bir etkinlik düzenledikleri için dernek yönetimini tebrik etti.

Festivale katılanlara da teşekkür eden Kaya, böyle etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Kaya, festivalin düzenlendiği alanın Çambaşı Kış Sporları Merkezi'ne yakın olduğunu belirterek, "Çambaşı Yaylamızda büyük bir kayak merkezimiz var. Artık burayı Türkiye biliyor. Her gün binlerce kişi burayı ziyaret ediyor." dedi.

Dernek Başkanı İdris Gündoğdu ise festivale katılımın geçen yıla göre yüksek olduğunu ifade ederek, etkinliğin her yıl yapılacağını aktardı.

Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 1,5 ton hamsi, alana gelen vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar hamsiden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yerel sanatçıların şarkılar seslendirdiği festivale, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2. Hamsi Festivali Kabadüz İlçesi ordu

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