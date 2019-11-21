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Ordu'da eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:28 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan kişi, eczacının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde reçetesiz satışı yapılamayan ilacı girdiği eczanenin rafından alarak izinsiz şekilde içen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen E.Ö, omurilik rahatsızlığına ilişkin bir ilacı almak istediğini söyledi.

Eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, kapanış saati olduğu için gelen kişiyi nöbetçi eczaneye yönlendirdi.

Israrla ilaca bakmak istediğini belirten E.Ö, bir anda raftan aldığı ilaçtan bir adet yuttu.

Kalfanın haber vermesi üzerine gelen eczacı, durumu polise bildirdi.

Gözaltına alınan E.Ö, polis ekiplerince Ünye ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, kendisinin omurilik rahatsızlığı bulunduğunu aktaran E.Ö, kronik ağrıları nedeniyle iki yıldır ilacı kullandığını belirtti.

Şu an memleketinde olmadığı için ilacı yazdıramadığını savunan E.Ö, eczacının şikayetçi olmaması üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, AA muhabirine, eczaneyi kapatacağı sırada E.Ö'nün gelerek reçetesi olmadığı halde ilacı satın almak istediğini söyledi.

Söz konusu ilacın reçetesiz verilmediği için bulunmadığını söylediğini anlatan Balakcı, "Ama içeri girmeye çalıştı ve direkt o ilacın bulunduğu rafa uzandı. Muhtemelen daha önce gelip keşif yapmış olabilir. Ben ilacı kapatmaya çalıştım. Bana kriz geçirdiğini, vermem gerektiğini söyledi. Daha sonra beni zorladı, 'bir bakayım' dedi ve ilacın bir tanesini alıp içti." dedi.

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ilaç ordu Ünye

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