Ordu'da eğitime fırtına engeli

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da dün gece etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte dün gece etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada rüzgarın yer yer 130 kilometre hıza ulaşması sonucu meydana gelen fırtına nedeniyle toplam 12 ilçede 10 kamu binası, 30 evde ve 7 araçta hasar meydana geldiği kaydedildi. 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 1 vatandaşın da üzerine çatı düşmesi sonucu yaralandığı ifade edildi.

Rüzgar, elektrik trafolarında da arızalara yol açtı. Bin 243 trafoda meydana gelen arıza nedeniyle 436 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Valiliğin açıklamasında Kentte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, YİKOB ve AFAD tarafından 5 teknik ekiple bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarına başlanılacağı da bildirildi.

FOTOĞRAFLI

