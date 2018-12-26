HABER

Ordu'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 23:33 | Son Güncelleme

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 27 Aralık Perşembe ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İkizce ilçesinde ilçe merkezi dışındaki okullar ile Ünye ilçesinde Yenikent ve Pelitliyatak mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların da yarın tatil edildiği kaydedildi.

PARTNERBülent Ersoy mekan bastı!Bülent Ersoy mekan bastı!
Sayısal Loto sonuçları açıklandıSayısal Loto sonuçları açıklandı
Ordu'nun 12 ilçesindeki okullara 'kar' tatiliOrdu'nun 12 ilçesindeki okullara 'kar' tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilçe kar yağışı ordu Tatil

En Çok Okunan Haberler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle vahşet! 15 yaşındaki genç emekli öğretmeni öldürüp cesediyle video çekti!

15 yaşındaki genç, öğretmenin cesediyle video çekti!

Çatıdan gelen sesleri duyunca uyandı! Korku dolu gözlerle izledi!

Çatıdan gelen sesleri duyunca uyandı! Korku dolu gözlerle izledi!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi

Meclis'te RTÜK tartışması!

Meclis'te RTÜK tartışması!

12 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

12 ilde eğitime kar engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.