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Ordu'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:35 | Son Güncelleme

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."

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kar ordu Tatil

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