Ordu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambarcılı Mahallesi'nde ikamet eden Şenel Ongun (58), mahalledeki caminin elektrik sisteminde yaşanan sorun nedeniyle elektrik direğine çıktı.
Bu sırada akıma kapılan Ongun'un düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ve güvenlik görevlilerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Ongun'un öldüğü belirlendi.
2 çocuk babası Ongun'un cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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