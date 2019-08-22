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Ordu’da elektrik akımına kapılarak ölen vatandaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Ordu’da elektrik akımına kapılarak ölen vatandaşla ilgili iş kazası haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Ordu’da elektrik akımına kapılarak ölen vatandaşla ilgili iş kazası haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Ordu’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden vatandaşla ilgili, “Çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya kanallarındaki olayın iş kazası olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Boydak Enerji Üretim tesislerinde çalışan arkadaşlarımızın tümü hem temel hem de çalıştıkları bölümlere ilişkin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini; teorik ve uygulamalı şekilde almaktadır” denildi.
Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Boydak Enerji Üretim şirketimizin Ordu ili Akkuş ilçesinde ‘Umut Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde ‘Elektrik Kumanda Operatörü olarak çalışan personelimiz Cafer Gökmen evinin önündeki trafo arızasını gidermeye çalıştığı sırada yüksek voltaj nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya kanallarındaki olayın iş kazası olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Boydak Enerji Üretim tesislerinde çalışan arkadaşlarımızın tümü hem temel hem de çalıştıkları bölümlere ilişkin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini; teorik ve uygulamalı şekilde almaktadır. İş güvenliği için yenileme eğitimlerinin sürekli verildiğini de vurgulamak isteriz. Değerli arkadaşımız Cafer Gökmen’i kaybetmekten dolayı duyduğumuz acı ve üzüntü büyüktür. Yaşamını yitiren arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun”.

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