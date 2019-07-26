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Ordu'da elektrik direğinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

Ordu'da elektrik direğinde yangın

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir elektrik direğinde çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde yangın meydana geldi.

Elektrik tellerinin şase yapması sonucu kısa sürede büyüyen yangın üzerine mahalle elektriği kesildi.

Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangınla birlikte çıkan kıvılcım paniğe yol açarken, olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik direği yangın

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