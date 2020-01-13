HABER
  4. Ordu’da emekli astsubay FETÖ’den tutuklandı

Ordu’da emekli astsubay FETÖ’den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Ordu’da bir emekli astsubay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyelerine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ordu’da bir emekli astsubay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyelerine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir FETÖ üyesinin Ordu’nun Altınordu ilçesinde olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine Altınordu ilçesinde evinde yakalanan ismi açıklanmayan emekli astsubay, işlemlerinin ardından SEGBİS ile ifadesi alındı. Emekli astsubay, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Perşembe ilçesi Efirli Kapalı Cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Eşini öldüren kadının davası.... Savcı 'meşru müdafaa" dedi.Eşini öldüren kadının davası.... Savcı 'meşru müdafaa" dedi.
Savcı Sayan duyurdu: Hastabüs ve öğretmenbüsler yoldaSavcı Sayan duyurdu: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü, yol kapandı

Boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü, yol kapandı

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Ümraniye'deki tokat cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağdırmıştı

Ümraniye'deki tokat cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağdırmıştı

Savcı Sayan direksiyon başına geçti, otobüs tanıttı: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda

Savcı Sayan duyurdu: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda

Faciadan dönüldü! Tünelde korkutan kaza

Faciadan dönüldü! Tünelde korkutan kaza

Sözcü gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı

Sözcü gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.