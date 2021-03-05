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  4. Ordu’da enerji nakil hattı kablosu çalan 4 kişi cezaevinde

Ordu’da enerji nakil hattı kablosu çalan 4 kişi cezaevinde

05.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Ordu’da enerji nakil hattı kablosu çalan 4 kişi cezaevinde

Ordu’da bin 250 metre enerji nakil hattı kablo hırsızlığı yapan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.28 Şubat 2021 tarihinde Mesudiye ilçesi Karacaören Mahallesi’nde 47 adet telefon direği arasından yaklaşık bin 250 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.Ordu İl Jandarma Komutanlığı jandarma dedektiflerinden oluşan JASAT timi, Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve olay yeri inceleme biriminden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışma neticesinde, olay şüphelisi 4 şahıs tespit edildi.Şahısların Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde olduğunu ortaya çıkaran ekipler Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda çalınan bin 250 metre kablo ile birlikte 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 3’ü tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ordu’da bin 250 metre enerji nakil hattı kablo hırsızlığı yapan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.
28 Şubat 2021 tarihinde Mesudiye ilçesi Karacaören Mahallesi’nde 47 adet telefon direği arasından yaklaşık bin 250 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı jandarma dedektiflerinden oluşan JASAT timi, Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve olay yeri inceleme biriminden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışma neticesinde, olay şüphelisi 4 şahıs tespit edildi.
Şahısların Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde olduğunu ortaya çıkaran ekipler Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda çalınan bin 250 metre kablo ile birlikte 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 3’ü tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ordu’da enerji nakil hattı kablosu çalan 4 kişi cezaevinde

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