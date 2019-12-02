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Ordu'da enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

Ordu'da enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Ordu'da enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde enerji nakil kablolarını çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca ve Kemikgeriş mahallelerinde farklı tarihlerde enerji nakil kablolarının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 2 bin 280 metrelik kabloyu U.Ö. ile H.Ö'nün çaldığını belirledi.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, direklere tırmanmada kullanılan emniyet kemeri, telleri kesmeye yarayan aletler, kablo parçaları ve şüphelilerin hurdacıya sattıkları 242 kilogram yakılmış bakır kablo ele geçirdi.

U.Ö. ve H.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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gözaltı kablo hırsızlığı ordu

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