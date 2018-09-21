Ordu'da engelli oğluna ayakkabıyla vuran baba serbest bırakıldı

Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağlı oğluna ayakkabı ile vuran baba, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde tekerlekli sandalyeye bağlı oğlu Yusuf Çiçek'e (32) yönelik kötü muamelenin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan baba Ali Çiçek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra Ordu Adliyesine sevk edilen baba Çiçek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren de, yazılı açıklamasında, yaşanan olayı kınayarak, "Dün bir babanın Altınordu Şarkiye Mahallesi'nde tekerlekli sandalyeye mahkum oğluna uyguladığı sözlü ve fiziksel şiddet bütün camiamızın yüreklerini derinden sızlatmıştır. Olayın ardından konuya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün el atması yüreğimizi bir nebze olsun rahatlatmıştır." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce aileden alınan Yusuf Çiçek, Ünye'deki Özel Engelli Bakım Merkezine götürülerek burada koruma altına alındı.
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