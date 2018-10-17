Ordu'da eski albayın yargılandığı FETÖ davasında karar

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski albaya 12 yıl hapis cezası verildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Kütahya'da tutuklu bulunan eski albay Yasin Ölmez ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sözde "Ordu sıkıyönetim komutanı" olduğu belirlenen ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan sanık Ölmez, son savunmasını yaptı.

Ölmez, söz konusu dava nedeniyle ailesi ve kendisinin mağduriyet yaşadığını ileri sürerek, "Alnım açık, vicdanım rahat. İlk ifadem neyse son ifadem de odur. Herhangi bir çelişki yoktur. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Ölmez'in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraatine karar verdi.

Heyet, hakkındaki tanık beyanları ile sanığın, 15 Temmuz darbe girişiminden 9 gün önce "İnşallah gerçek bayramımız olur" şeklinde telefonundan mesaj atması gibi gerekçelerle "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

