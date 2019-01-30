Ordu’da ev yangını: 1 ölü

Ordu’da tek katlı bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Durmaz (76) isimli yaşlı adama ait tek katlı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler, yangın sırasında evde bulunan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen İbrahim Durmaz’ın yaraladığını tespit etti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

