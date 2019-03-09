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Ordu'da ev yangını: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Hanım Biçer, hayatını kaybetti.

Ordu'da ev yangını: 1 ölü

Nedim KOVAN/MESUDİYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Hanım Biçer, hayatını kaybetti.
Mesudiye ilçesi Çukuralan Mahallesi'nde, Hanım Biçer'e ait 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında, evin ikinci katında yalnız yaşayan Hanım Biçer, yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Biçer'in cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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