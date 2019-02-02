HABER

Ordu'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

Ünye ilçesindeki yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın, komşularınca kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

İpekyolu Mahallesi Söğütlü 7. Sokak'ta oturan Hasibe Poyraz'a (86) ait tek katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, görme yetisi az olduğu için dışarı çıkmakta güçlük çeken Poyraz'ı evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Sağlık durumu iyi olan Hasibe Poyraz'ın birlikte yaşadığı oğlu Yüksel Poyraz'ın ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Kaymakamın koruma polisi, kırmızıda geçen minibüsün çarpmasıyla öldü (2)Kaymakamın koruma polisi, kırmızıda geçen minibüsün çarpmasıyla öldü (2)
Mavi listede aranan terörist İstanbul'da yakalandıMavi listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev ordu Ünye yangın

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

CHP'nin Şişli adayı belli oldu!

CHP'nin Şişli adayı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.